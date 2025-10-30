綠營兩大咖挺林岱樺？詹江村喊「出大事了」：民進黨放棄邱議瑩

民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑都有意爭取2026高雄市長提名，不過邱近日陷入爭議，傳出民調也受影響。國民黨桃園市議員詹江村指，看見民進黨立委王義川、外交部長林佳龍最新發文後「出大事了」，認為民進黨已放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費風暴的林岱樺。

詹江村今（30）日凌晨在臉書發文表示，自從高雄美濃日前爆出盜採砂石後，邱議瑩的民調就一路直直落，近日又因掌摑案被法官認為是連續掌摑慣犯，因而被求刑，更是重創邱的「玉女形象」。

詹江村表示，邱議瑩的種種爭議使得民進黨不得不出大招，轉挺林岱樺，並提及賴清德愛將王義川直接在社群相挺，林佳龍更是幫林岱樺的助理費洗地，說她是「不貪不取」，民進黨議員也紛紛讚揚林岱樺服務落實。

「看來柯志恩已經打得邱議瑩連滾帶爬，滿地找牙，抬不起頭」，詹江村說民進黨如今已經不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。

邱議瑩在去年5月在立法院議場掌摑羅智強，台北地院判決日前出爐，邱議瑩遭判拘役10日，得易科罰金1萬元；邱則在28日回應「完全接受」判決結果，坦承當時行為的確失當，但強調她是因推動再生醫療法歷經挫折、在最後關頭遭阻撓，才會衝動犯下錯誤。