綠營六都市議員今開放登記 台中新老將爭頭香

民進黨2026九合一大選六都市議員4日至10日開放領表登記，台中市由有意參選第五選區潭雅神市議員的大雅區上雅里長陳映辰（左）上午7時便在黨部前排隊，奪得頭香。（陳映辰提供）

民進黨2026九合一大選六都市議員4日至10日開放領表登記，台中市黨部今迎不少老將、新手。其中有意參選第五選區潭雅神市議員的大雅區上雅里長陳映辰上午7時便在黨部前排隊，盼奪得頭香；今天到場還有昨天預告爭取當香的五連霸現任市議員李天生、蔡其昌子弟兵詹智翔等人。

民進黨領表登記時間為4日至10日，登記截止後，參選人數超過提名名額，將先行溝通協調，若無法達成協議，將依規定辦理民意調查決定提名人選，初選民調期間為3月2日至4月10日，必要時得展延一周。

陳映辰今於前市議員廖述鎮一同赴豐原區民進黨部登記，陳表示，感謝綠委蔡其昌的推薦、在綠委何欣純支持下，參加綠營在潭雅神市議員的提名，希望透過她基層的行政歷練和服務經驗，可為這選區再拿下一席議員，一起為大台中鄉親來打拼，今天一早7時來排隊，也是希望能搶頭香，象徵一馬當先、拔得頭籌。

李天生原先預告上午9時出席，希望爭取第一位辦理登記人選，不過反遭新人奪得頭香，李說，自己在5屆縣市議員任內認真問政，積極奔走基層，傾聽民眾心聲，努力爭取地方建設，希望鄉親支持他繼續邁向六連霸。

此外，有意爭取第八選區東勢、新社、石岡、和平的新人詹智翔今也到場登記，並稱他是新社人，從小在山城長大，大學唸法律直到台大研究所，博士班期間曾赴日本大阪大學交換學生，曾任中研院研究助理、立法院法案助理，未來將提出農業創升、地方創生、青年返鄉創業等政見，力拚為故鄉創造新活路。

