綠營共諜案二審開庭！吳釗燮前秘書何仁傑高喊「我沒有做錯」

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑等人因涉及共諜案被判刑，台北地檢署上訴後，二審高院今（10日）開庭，提訊羈押在案被告黃取榮等人，何仁傑高喊「我沒有做錯」。

何仁傑高喊「我沒有做錯」。（圖/資料照）

綠營共諜案的二審今天在高等法院開庭，案件涉及前民進黨資深黨工黃取榮及邱世元等人，遭中共軍委會情工人員吸收成共諜，再陸續吸收總統賴清德擔任副總統時的辦公室前諮議吳尚雨、何仁傑洩漏機密資料給陸方，一審將黃重判有期徒刑10年，邱判刑6年2月，沒收犯罪所得221萬6924元，何判刑8年2月，吳判刑4年。

不滿綠營4黨工涉共諜案判太輕，北檢全數提起上訴。（圖/資料照）

但台北地檢署認為，判決部分事實認定有違誤，且量刑未符罪刑相當原則，已對4名被告全數提起上訴。而何仁傑今天於庭上高喊「我沒有做錯」，堅持自己的清白。

據檢方的指控，何仁傑在2023年利用其職務之便，將兩份公務秘密及一份機密資料交給黃取榮，黃混合公開資料和祕密及機密資料撰寫成分析報告，並透過加密軟體傳送給中共情工人員。此外，黃取榮還指示邱世元刺探副總統賴清德的行程，吳尚雨基於和邱世元的交情，將這些資料傳送交付給邱世元。邱世元、吳尚雨自偵查到審判都坦承犯行，2人刑度都比自始否認犯罪的黃取榮、何仁傑輕。

