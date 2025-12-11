綠營共諜案高院首開庭 何仁傑大喊：我沒有做過

綠營共諜案10號高院首度開庭，何仁傑看到媒體時大喊「我沒做過」。（圖／東森新聞）





綠營共諜案10號高院首度開庭，傳喚在押中的被告包括主謀前民進黨黨工黃取榮，和被吸收的民進黨民主學院前副主任邱世元，以及前外交部秘書何仁傑。其中何仁傑看到媒體時大喊「我沒做過」，其他人則低頭不語。

對著鏡頭大喊沒做過，他是國安會祕書長吳釗燮，擔任外交部長時的祕書何仁傑涉入共諜案，10號高院首度開庭。另外在押中的民進黨民主學院前副主任邱世元、前民進黨資深黨工黃取榮，面對媒體詢問則是低頭不語，檢方調查黃取榮，過去被中共吸收，還吸收了好友邱世元以及吳尚雨、何仁傑發展共諜網，刺探政府重要情報資報，並傳送給中方，已經嚴重危害國家安全。

9月一審宣判，黃取榮10年併罰100萬元，何仁傑8年2月，邱世元6年2月併罰5萬元，沒收221萬元不法所得，吳尚雨判4年認罪後一審50萬元交保，另外三人繼續羈押，全案以秘密審理持續偵辦。

