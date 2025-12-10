綠營共諜案2審 何仁傑：我沒做錯

前外交部長辦公室諮議何仁傑（左）在法警戒護下出庭，一度大喊「我沒有做錯。」 （中央社）

本報綜合報導

前民進黨黨工黃取榮、何仁傑、邱世元、吳尚雨涉共諜案，一審判刑後提起上訴，台灣高等法院十日首度開庭；何仁傑被法警提解時，對媒體喊「我沒有做錯。」全案以秘密審理進行。

本案被告黃取榮、何仁傑、吳尚雨、邱世元，因涉共諜案，已被民進黨地方黨部除名。高院昨提訊黃取榮時，媒體問「為何要擔任共諜」、「為什麼要出賣國家」，黃低頭不語，不過，何仁傑被押解出庭時，對媒體大叫「我沒有做錯事」，隨即進入法庭。

民進黨前黨工黃取榮收受中共利誘，擔任共諜長達二十年，拉攏總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮的助理何仁傑，竊取外訪行程及接見友邦等機敏資料，台北地院依國家機密保護法判黃取榮十年、何仁傑八年二月、民進黨民主學院前副主任邱世元六年二月、吳尚雨四年，全案上訴。

邱世元、吳尚雨已坦承犯行，且邱世元全數繳回犯罪所得，黃取榮、何仁傑則始終否認，法官認為兩人犯後態度不佳，判黃取榮有期徒刑十年，併科罰金一百萬元、何仁傑有期徒刑八年二月，僅吳尚雨獲五十萬元交保。

由於本案事涉國安，昨天全案以秘密審理進行。