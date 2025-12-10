綠營共諜遭重判及續押 何仁傑二審出庭大喊沒做過

國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時的祕書何仁傑出庭大喊「我沒有做過」。

涉共諜案遭逮的前民進黨資深黨工黃取榮、國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時的祕書何仁傑、總統府前諮議吳尚雨及民進黨民主學院前副主任邱世元，9月25日遭台北地院判4年至10年不等，台北地檢署認為刑度過輕上訴二審，高等法院今（10日）首度開庭，在押的黃取榮、邱世元面對媒體質問為什麼賣台時低頭不語，何仁傑則是大喊「我沒有做過」。

本刊6月3日獨家揭發，黃取榮10多年赴中國廣州暨南大學求學時便遭鎖定，後來被中國人士陳過吸收淪為共諜，他回來後找上民進黨民主學院前副主任邱世元當中間人，滲透總統府前諮議吳尚雨及吳釗燮前祕書何仁傑為共諜。

檢調在黃取榮等人的手機裡，發現一款由中國研發特製的加密APP，黃藉此APP與中國聯絡，並傳機密檔案，不只讓賴清德在副總統任內出訪巴拉圭時下榻飯店及行程全都被掌握，就連副總統蕭美琴手機號碼及相關通訊錄等個資也外洩。

共諜案遭判10年的前民進黨資深黨工黃取榮二審出庭。

黃取榮此一共諜組織由於績效良好，中國後來請黃取榮在我國發展共諜組織，鎖定政府及政黨高層身邊機要人員，以10萬月薪吸收，要蒐集政府機密及政要生活習慣等大小事，台北地檢署及高檢署起訴全案，黃取榮在北檢被依國安法及洗錢等罪起訴。

已宣判的邱世元等人部分，一審命受法官許凱傑斥被告讓我國艱難的外交處境雪上加霜，助長中共「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰）作為，期間甚長，將我國外交部會等高層行程外洩，危害國家外交安全。

民進黨民主學院前副主任邱世元涉共諜案至高院出庭。

9月25日一審宣判，判黃取榮10年併罰100萬元、何仁傑8年2月、邱世元6年2月併罰5萬元沒收221萬元不法所得、吳尚雨4年；仍可上訴。吳尚雨認罪後一審50萬元交保，另3人均續押，今二審開庭；高檢另案起訴黃取榮另發展組織罪嫌部分遭高檢署另案起訴，求刑12年以上，高院10月22日開庭時黃否認犯罪。

