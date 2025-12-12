綠營共識不副署、不執行合憲開戰國會 羅智強轟「獨裁到没藥醫」

國民黨團書記長羅智強。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院會今（12日）下午三讀通過停砍公教年金的相關修法案，但總統賴清德公開指責，藍白嚴重影響國家安全、社會安定，中午更找民進黨51席立委舉行便當會，對於朝野之間的修法案攻防，會中達成共識，行政機關有憲法忠誠義務，包括不副署、副署但不執行，都是合憲手段。國民黨團書記長羅智強則痛斥， 賴政府的貪腐、無能、獨裁早已到没藥醫的地步。

對於立法院的在野黨推動財劃法、軍人加薪法；停砍公教年金爭議法案，賴清德今邀集民進黨籍立委會商後，民進黨政策執行長吳思瑤再會數轉述，大家的共識就是，行政權必須做出妥處和因應，《財劃法》攸關民生福祉，預算權就是行政權，也攸關所有國家發展、社會建設，而不副署或不執行都是合憲方式，至於究竟要採哪一方式？大家都同意交由行政部門作出最終決斷，黨團必然會協助論述。

羅智強痛批，賴政府的貪腐、無能、獨裁早已到没藥醫的地步，國會三讀通過的法律可以違憲不執行、連傾綠學者都批判，獨立機關委員可以擺爛不提名，卻編列上兆元的軍購預算掏空台灣年輕人的未來。更可悲的是，軍購卻量身訂做找個没經驗的裝潢公司充當軍火商，背後靈是誰？這總統不只無能，更是只有一個「爛」字可以形容。總統還有何資格對藍白指手畫腳呢？

羅智強表示，賴清德上任以來，財劃修法推翻自己過去的主張，非洲豬瘟找不到入侵台灣的破口，財劃修法、軍人加薪法案、警消提高所替代率法案國會完成三讀，政府卻毀憲亂政不執行。遇到天災要等到全民當起鏟子超人，政府才開始認真救災。

羅智強指責，大法官會議、NCC、中選會都因賴清德、卓榮泰的瀆職擺爛而陷入停擺。當大韓民國稱我國為「中國」時，外交部卻束手無策。但這個政府、這個內閣有錯永遠都是別人的錯，毫無反省能力，像個永遠長不大，只會找大人哭鬧的小孩。

他痛批，現在中華民國總統及行政院長恣意妄為，毀憲亂政才是政府最大的危機。請總統告訴國人，6600億元軍購遲遲未到貨，如何保證1.25兆元天價國防預算不會重蹈覆轍，有錢買天價的軍火，卻不肯多花一塊錢照顧奉獻國家一生軍公教的晚年生活。

羅智強表示，國營事業中油、台電、台糖、台水過去都是政府的金雞母，到賴清德手上卻變成政府無底洞的錢坑，如今又找完全没有火藥運輸專業的裝潢公司購買上億元軍火？敬告賴清德，赴立法院向代表2300萬民意的國會報告，是總統的憲政義務，不是權力。32比0的反大惡罷的結果，賴清德總統顯然沒有學到教訓，請總統到立法院向全民說個清楚，講個明白，總統也是人民選出來的，同樣應該受到全民監督。

