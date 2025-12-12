綠營共識：不副署或不執行 都不違憲

賴總統12日到南科出席「國網雲端算力中心」啟用典禮。（郭良傑攝）

針對近期朝野立院攻防，賴清德總統12日批評藍白立委不檢討改進，反而是變本加厲以程序不正義的方式，通過許多法案，已經嚴重影響到國家安全。隨後邀集黨籍立委召開便當會，綠委指出，便當會結論是，「不副署」或「副署之後不執行」都不違憲。賴清德則預定在15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。但立法院長韓國瑜已婉拒出席。

賴清德12日上午出席台南「國網雲端算力中心」啟用典禮前特別接受媒體聯訪時表示，藍白當家的立法院反其道而行，去年通過《立法委員職權行使法》後，被司法院憲法法庭判決為違憲，但藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。

斥藍白通過法案 程序不正義

賴清德又批，藍白立委現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會來審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會，也沒有委員會審查。這種程序不正義的方式，通過許多法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害了人民公平的權利，將使中央政府沒有能力應變各種措施。在這種嚴肅狀況下，他當然要召集立法院民進黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。

同一天賴清德邀集黨籍立委召開便當會，與會人士表示，便當會結論是，「不副署」或「副署之後不執行」都不違憲，支持總統、行政院長最後的決定。

政策會執行長吳思瑤會後轉述，大家的共識就是，在這個失速的國會狀況，踩煞車是必要的，行政權必須做出妥處跟因應。行政部門做出最終的決斷，黨團「五一站隊」，必然會是一起協助擴大對社會的論述。

這次便當會，罕見在黨中央舉行，歷時1小時30分，邀請行政院祕書長張惇涵列席；據了解，主要是黨籍立委對於「不副署」或「副署之後不執行」有歧見；與會人士指出，這場便當會，總統希望聽聽看，當憲政手段已經窮盡，執政黨該怎麼做？大家對於是否違憲的認定皆認為，現在變成嘴裡講違憲就是違憲、不違憲就不違憲，已變成「政治判斷」，但有時會帶來政治上的後座力。

化解憲政僵局 綠喊可以倒閣

黨團幹事長鍾佳濱轉述時表示，因應憲法法庭被癱瘓的情況下，未來面對這項憲政變局，對於擴權、濫權、破壞權力分立有違憲之虞的法令，且無法透過憲法法庭、大法官會議予以仲裁的情況下，總統考慮請行政院長依照憲法上明文的副署權後續應處作出決定，回歸憲法機制。黨團成員一致支持。

鍾指出，立法院已經8次否決行政院移請覆議的提案，覆議案被否決，行政院仍然無法執行，如果國會認為閣揆不適任、不稱職，就應該依照憲法的機制，以不信任投票表達否定行政院。他也強調，這個作為不是尋求對抗，而是希望讓目前的亂局可以回歸到憲法的正軌。在野黨恐擔憂倒閣後解散國會，畏懼國民意志的審判，不願意面對啟動對行政院不信任投票後，國會全面改選的風險，以致造成現在憲政僵局。

此外，為因應當前包括《財劃法》、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全挑戰，促進行政、立法等部門對話，總統府發言人郭雅慧表示，總統預定在15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。

藍稱韓不去剛好 恐被三打一

立法院長韓國瑜則以未獲各黨團授權，不克出席，府方則對此感到意外與不解，稱在總統與總統府祕書長日前面邀韓院長依照憲法院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會。

藍委林德福直言，韓國瑜不去只是剛好而已，去也是被三打一，沒有意義。林德福強調，直到昨天為止，行政院長卓榮泰態度還是很強硬，打算不執行立法院通過的三讀法律，這樣不尊重立法院的行為，已經完全違背了我國五權分立，互相尊重的原則。