綠營再籲在野黨勿卡總預算 憂社福補助、治水預算斷炊犧牲全民利益

今年度中央政府總預算仍在立法院卡關，連報告、付委審查都未進行。民進黨立院黨團今（1/6）再喊話指出，若藍白繼續擋總預算案，包括強化國防相關事宜、通勤族TPASS補助、桃園鐵路地下化、治水預算、婚育補助等經費都將斷炊，呼籲在野黨不要犧牲民眾利益。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，依《預算法》規定，若總預算未能完成審議，政府僅能沿用前年度既定預算，新興資本支出及新增計畫則須待預算案完成審議後始得動支，恐衝擊多項新政策推行。

民進黨團書記長陳培瑜指出，各部會年度新興計劃與新興業務沒有辦法啟動，包含金山萬里的防水工程、 宜蘭五結防潮閘門改善工程等，希望汛期到來之前把工程做完，努力朝最小淹水面積、最快退水時程、最高安全標準邁進，呼籲在野黨一起支持總預算付委。

綠委張雅琳指出，北北基桃市長去年12月開會討論如何找經費救通勤月票TPASS，因為藍委一直卡住總預算，讓地方政府沒錢的是國民黨，呼籲台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑跟各自地區的力立委溝通一下，儘速讓總預算案付委，否則有98.2萬通勤族的TPASS受到影響。

綠委林月琴椅說，政府推出生一胎補助到10萬，但42億元預算沒審的話，家長第一筆支持就沒了；此外，公共託育有14億預算也被卡住，公託中心設施、設備的更新高度依賴中央跟地方政府的預算支持，當預算遭到刪減或下修會直接反映在設備的汰換上，所以如果不審總預算，等於叫地方政府不要修，非全民樂見，誠懇呼籲國民黨跟民眾黨以蒼生為念，「預算審議不能拖、全民福祉不能斷」。

綠委林楚茵也在臉書PO文指出，TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，但他們根本搞錯對象，卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委，現在根本是在懲罰人民、卡住民眾權益，還讓同黨籍縣市長「受苦哭哭」，應趕快將總預算案付委審查，通過總預算。

