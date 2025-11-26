綠營冬山鄉長初選 陳鏗芳勝出

民進黨冬山鄉長初選民調結果26日公布，由鄉代會副主席陳鏗芳（中）勝出，擊敗對手縣議員謝燦輝（右）、鄉代游閔吉（左），3人在民調開封後合影。（李忠一攝）

宜蘭縣冬山鄉長期由民進黨執政，綠營鄉長初選有縣議員謝燦輝、鄉代會副主席陳鏗芳、鄉代游閔吉等3人登記，民調26日公布，知名度最高的謝燦輝中箭落馬，由陳鏗芳勝出，陳感謝基層的支持，盼冬山能大團結、促使縣長勝選；謝燦輝則無意再選議員，動向讓外界相當關注。

冬山鄉長選舉國民黨鄉代林松根有意參選，不過，民進黨已連任6屆鄉長，藍軍要翻轉冬山難度極高。綠營3名選將中，陳鏗芳與謝燦輝在初選期間針鋒相對，陳陣營不滿曾任鄉長的謝燦輝回鍋，謝則認為他經驗豐富，由他擔任鄉長才能讓冬山再前進。

陳鏗芳等3人為了初選都積極拜票、網路宣傳、舉辦造勢，初選比大選還激烈，民調在24、25日晚間作業，縣黨部昨公布2家民調結果，換算支持率為陳鏗芳35.73％、謝燦輝33.47％、游閔吉30.80％，3人展現風度合影，合照後謝燦輝不發一語離開黨部。

陳鏗芳表示，感謝所有工作人員與鄉親，這段時間地方有些議論與聲音，初選後希望大家團結，也讓縣長選舉獲勝。他指出，謝燦輝為地方服務20多年，年輕的游閔吉也當過2屆代表，他能勝出也是基層的心聲與支持。

冬山鄉現有無黨籍邱素梅、國民黨楊弘旻、民進黨林佩螢，以及轉戰鄉長選舉的謝燦輝等4名議員，民進黨已提名林佩螢、現任鄉長林峻輔等2人參選議員，是否補提名謝燦輝選議員引起地方議論紛紛。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，黨員在登記前都要審慎評估，謝燦輝是現任黨籍公職，鄉長初選沒有過關，謝下一步怎麼走會尊重個人意願；民進黨在冬山鄉選區議員還有提名1席的空間，但冬山「要贏得3席是有難度」，是否補提名至3人，要請選對會及執委會專案研議。

謝燦輝說，他只想為鄉親、為冬山服務，沒有要再選議員，對未來「暫無規畫」。