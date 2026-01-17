綠營出奇招! "花美男"黃柏瑜登記參選彰化市長

中部中心/綜合報導

今年31歲的民進黨彰化縣議員黃柏瑜，16日宣布參選彰化市長，希望能夠延續綠營，在彰化市耕耘16年的政治版圖，黃柏瑜因為外型亮眼，被稱為歷屆彰化市長參選人的顏值天花板，而他的最大對手，是在地方布局多年，表態爭取國民黨提名的彰化市代會主席陳文賓。

一頭捲髮，亮眼外型，形象親民，民眾拍照來者不拒，今年31歲的民進黨彰化縣議員黃柏瑜，16日完成黨內登記，宣布參選彰化市長，被視為是歷屆彰化市長參選人的，顏值天花板。

黃柏瑜在台灣念完國小後，就到國外就學，先後在美國就讀大學，再到英國劍橋大學攻讀碩士，返台後進入市公所服務，4年前首度投身彰化第一選區議員選戰，順利當選，這回投身參選彰化市長，最大對手，是彰化市代會主席陳文賓。





無黨籍的陳文賓，在地方布局多年，將爭取國民黨提名，參選彰化市長，而政壇新星黃柏瑜，被視為綠營奇招，希望能夠延續前任與現任彰化市長打下的16年基礎，繼續延續綠營在彰化市的政治版圖。





