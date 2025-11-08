綠營出現「黑馬」 恐輾壓張善政？徐巧芯酸喊：必須支持
民進黨桃園市長提名冷清，立委王義川、總統府副秘書長何志偉等人選，至今都未鬆口表態參選意願。國民黨桃園市議員凌濤表示，他期盼立委王義川參選桃園市長；連曾因與王義川在桃園機場事件而生齟齬的國民黨立委徐巧芯也挺王義川參選。《政客爽》酸說，王義川拒絕跟徐巧芯合照，那霸氣的決定已經注定張善政很難贏過他。建議民進黨徵召王義川，讓張善政顫抖吧！徐巧芯跳出來留言表示，「必須支持」。
《政客爽》粉專7日在臉書貼文酸說，王義川、何志偉可能選桃園市長，民視認為張善政緊張了。必須說兩位都是很優秀的人選，有很大機會輾壓張善政。王義川拒絕跟徐巧芯合照，那霸氣的決定已經注定張善政很難贏過他。建議民進黨徵召王義川，讓張善政顫抖吧！
徐巧芯留言表示，「必須支持」。網友也接力酸說，「憨川選桃園市長是大材小用，我認為他應該直接選總統才對」、「這種大才選桃園太委屈了，直接選總統才夠格且穩」、「完了….穩了….穩贏了….我是說張善政」、「張善政很緊張，害怕會贏太多」、「我好害怕憨川不選啊！」、「雖然知道他不會贏，但如果參選，勢必大街小巷都是他那張臉，哀⋯⋯」、「請問是笑到顫抖嗎？」、「果然聯絡簿裡隨邊挑，都是人才，萬中選一，唯一支持憨川出馬戰張善政，好怕他不出馬」、「太可怕了，數學不好、膝蓋發達，還會起乩~國民黨輸在起跑點了」。
