即時中心／徐子為報導



繼日前黨內初選民調結果出爐後，民進黨2026選舉對策委員會今（24）日拍板定案，建議徵召在地綠委陳素月參選彰化縣長。對此，前彰化市長邱建富表示「很遺憾」，但他真的「很想選、一定要選」，他目前唯一選擇仍然是選縣長，他已提出民調的複查申請。他揚言，若黨部沒給合理的回答，他將「走自己的路」。





由於現任國民黨籍彰化縣長王惠美已任兩屆屆滿，2026綠營黨內競爭激烈，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前市長邱建富4人表態。黨中央採「類初選」模式，於上週完成電話民調，陳素月以2%差距領先排名第二的黃秀芳。



對此，邱建富質疑，他自己做了4次民調，每次陳素月都是墊底或第三，其它3人的民調差距，約都維持在1%左右，但最後彰化黨部民調，陳素月卻「暴衝到第一」，令他難以理解。



邱表示，他已用雙掛號寄出民調複查申請，要求彰化黨部針對「民調數字說清楚」，他質疑，原要「開封」；而不是只拿張紙出來，上面僅寫4人對比式民調數字。



邱建富質疑黨中央，在民調有疑慮、他已提出複查下，為何還要急著徵召定案，他質疑「到底在急什麼」。



邱建富下通牒稱，他之前揚言的「很想選、一定選」念頭不變，如果他不滿意答案，就會照計畫「走自己的路」，選縣長是他目前唯一選擇。至於是否脫黨、甚至改披哪黨戰袍，到時再說。





原文出處：快新聞／綠營分裂？選對會徵召陳素月選彰化縣長 前市長邱建富不服「一定選」

