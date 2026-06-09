即時中心／徐子為報導



前彰化市長邱建富日前在民進黨內「類初選」民調落敗，民進黨提名在地立委陳素月參選彰化縣長，歷經日前數度放話，今（9）日上午邱建富持民進黨終身黨員黨證，來到民進黨彰化縣黨部辦退黨，他強調，自己不打沒把握的仗，退黨後也不會加入任何政黨。







綠營批脫黨參選「背骨」 邱建富：黨中央未依民意提名才引發基層不滿

民進黨彰化縣黨部執行長盧建州說明，依黨章及相關規定，民進黨支持民調勝出、並正式提名陳素月，邱建富退黨令人遺憾，但他既然提出申請，黨部會依程序受理，今天就會生效。



至於退黨前，黨中央是否有充分溝通？邱建富說，黨中央並未直接與他接觸，僅透過友人轉達意見；他表示，退黨及選縣長自己的決定，與任何政黨無關，預計於本月16日宣布以無黨籍身分投入縣長選舉。



針對綠營批評他脫黨參選是「背骨」，邱建富反駁稱，他是民進黨創黨黨員，不是他背離民進黨，是黨中央未依地方民意提名，才會引發基層的質疑、不滿。



由於民進黨已提名立委陳素月參選，國民黨提名律師魏平政後，如今邱建富未來投入選戰後，彰化縣長選舉將形成藍、綠、無黨「三腳督」局面。

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快新聞／綠營真的分裂了！邱建富今「退出民進黨」 16日宣布以無黨籍選彰化縣長

邱建富1987年加入民進黨，擔任黨公職39年，為參選彰化縣長，已辦理退黨手續。（圖／民視新聞）













原文出處：快新聞／綠營分裂！邱建富今「退出民進黨」 將以無黨籍參選彰化縣長

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