綠營初選割喉戰的外溢效應

民進黨2026年高雄市長初選民調12日正式展開，緊接著台南市與嘉義縣也將登場；另一方面，行政院長卓榮泰再次被點名挑戰台北市長蔣萬安，這不僅關係到民進黨在少數優勢選區的執政存續、賴清德路線的黨內考驗，更是綠營內部刀刀見骨的卡位戰。

最受關注的當然是高雄與台南二都，以及台北市指標戰區。2022年地方選舉在「全國最大黨是討厭民進黨」的政治海嘯衝擊下，民進黨在22縣市僅拿下5席，其中「綠到出汁」的台南更僅以5.2％的些微差距勝出；今年年底選舉，國民黨戰將柯志恩、謝龍介、蔣萬安一字排開，民進黨若不能推出「最強人選」，甚至初選惡鬥引發黨內裂痕，恐怕將進一步引發「外溢效應」。

首先，百里侯向來是民進黨山頭、派系兵家必爭之地，卡位大戰更影響到派系生存，地方諸侯更有向中央「叫板」的政治能量。過去高雄、台南、嘉義縣幾乎「民進黨提名就等於當選」，也因涉及到龐大的地方利益，連賴清德也不敢「沒收」初選，只能任由地方派系依「叢林法則」激烈廝殺產生最後結果。

這將形成3個重要的政治影響。首先，賴清德屬意的高雄賴瑞隆及台南林俊憲在初選都受到嚴峻挑戰。在「大罷免大失敗」後，賴清德在政治上繼續選擇全面對抗，因此民進黨初選民調，藍營與中間選民表態意願低落，初選結果形同深綠與獨派對「賴清德路線」的信任投票，如果賴屬意的人選在民進黨的「最後堡壘」南二都不幸落馬，對賴無疑是重大的打擊。

其二，「黨內廝殺再激烈，初選後全黨一致對外。」是民進黨過去一貫的優良傳統。但此次民進黨雖有初選之實，實則公平性受到高度質疑，黨內高層介入斧鑿斑斑，特別是司法追殺及地方的造謠抹黑，都埋下日後團結整合的裂痕，甚至脫黨參選的隱憂。高雄林岱樺數場大造勢動員能量驚動地方，台南陳亭妃有「扶龍王」王世堅力挺，高喊「我信賴，不信邪」，儼然就是黨內的「信賴」投票。初選過後，才是賴清德與黨中央考驗的開始。

第三，民進黨台北市長提名陷入「歹戲拖棚」的困境，不見黨內具政治實力的挑戰者願發揮「台北尚勇」的精神成為犧牲打。現階段卓榮泰仍是賴清德最可信賴的政治盟友，參選台北市長也的確是民進黨少數「保底」的選項。但「挖東牆、補西牆」，新閣揆上任得重編預算，還要與賴清德有默契，賴要找到「卓榮泰2.0」會是更大的挑戰。

中央執政缺乏亮點，賴卓民調聲望始終低迷，加上地方諸侯卡位割喉大戰，民進黨今年的三重政治困局能否逆勢突圍，恐不樂觀。（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）