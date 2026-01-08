綠營初選將登場 最新台南市長3強將民調出爐

九合一選舉即將在今年11月舉行，其中台南市的選情備受外界關注，在今（8）日，《ETtoday民調雲》公布最新台南市長民調，結果顯示，民進黨立委林俊憲與陳亭妃的支持度皆勝過國民黨立委謝龍介，此外，陳的支持度領先林3.3個百分點。

民進黨台南市長初選民調將在1月12至14日其中一天舉行，角逐大位的陳亭妃、林俊憲陸空激戰，其中陳正進行37區鐵騎行動加直播，深入市場、宮廟進行拜票，林與相挺的立委、議員在路口、市場拜票及舉辦大型造勢活動。黨內人士認為，選後如何整合黨內互打的裂痕，才是初選勝出者的首要難題。

《ETtoday民調雲》今天公布最新台南市長民調，結果顯示，若今年台南市長選舉為陳亭妃對上謝龍介，兩人的民調為：陳48.1%、謝37.7%，兩人相差10.4個百分點，另有14.2%的人未表態；若是林俊憲對上謝龍介，兩人的民調為：林44.8%、謝38.5%，兩人相差6.3個百分點，此外，陳、林的支持度差距為3.3個百分點，另有16.7%的人未表態。

此次民調調查時間為1月2日至年1月7日，調查範圍與對象是設籍在台南市且年滿20歲的民眾，進行「2026市長人選」調查，有效樣本數為1,339份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.68%。

