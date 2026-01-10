綠營初選廝殺慘烈 團結現隱憂

民進黨內人士表示，民進黨目標是「5（目前執政縣市）＋N」起跳，執政縣市一個都不能少，但初選後是否能迅速整合，難題才要開始。圖為民進黨主席賴清德。（趙雙傑攝）

民進黨執政的嘉義縣、台南及高雄三縣市初選結果，預計17日出爐，而日前落幕的政見會，高雄林岱樺及台南陳亭妃，面對團結問題，都無正面回應；嘉義縣蔡易餘則連黨證都秀出來，質疑對手忠誠度；黨內人士表示，民進黨目標是「5（目前執政縣市）＋N」起跳，執政縣市一個都不能少，但初選後是否能迅速整合，難題才要開始。

高雄市長陳其邁10日也呼籲，所有參選人都能平常心，交由市民做最後決定，「更重要的是一定要在初選之後團結，高雄我們一定不能輸」，這是他對高雄4位參選人的期待。

民進黨布局2026縣市長選舉，高雄市、台南市、嘉義縣1月12日至17日進行初選民調，此三縣市是綠的大本營，有輸不起的壓力，但日前初選縣市長政見會，3縣市參選人風格迥異。

高雄參選人數高達4人，政見會時，風度堪稱3縣市中最好的，但黨內認為，最大隱憂恐是林岱樺。面對初選後的團結問題，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都表態全力支持獲勝的人；唯獨林岱樺喊「團結是結果」，只要制度公平就不會脫黨參選。

台南「憲妃之戰」也是廝殺慘烈，政見會雖沒有叫罵，卻是酸來酸去，面對團結問題，林俊憲回應，如果沒勝出，就會支持對手。陳亭妃則以當年她與黃偉哲初選後互動為例，證明這對她來說根本不是問題。不過陳迂迴的說法，讓林頗不以為然。

至於嘉義縣雖只有兩人競選，但一個是英系力挺的蔡易餘，一個是打著與賴清德互動良好旗幟的黃榮利，無非是想利用當年的「英賴矛盾」，操弄這場初選。

黨內人士強調，黨中央辦公室各派系都有，怎麼作弊？所謂「要看初選是否公平」等言論，就是公然挑戰黨中央初選機制的公平性。選舉很現實，黨主席只會挺「會贏的人」，因為攸關全黨盛衰，黨主席不可能介入、暗挺人選，一切就是初選決勝負。

派系人士也說，當年蔡賴初選之爭，英系主掌黨機器，被質疑技術性卡賴清德，但初選過程變更的遊戲規則，都有透過中執會等公開程序通過。

2026選舉牽動將卸任的陳其邁、黃偉哲及翁章梁三首長政治前途，這場期末考對3人來說，有輸不起的壓力；黨內人士認為，若輔選不力，未來在政治上想更上一層樓，勢必會遭到質疑。