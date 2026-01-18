綠營初選後分裂？他示警1事：國民黨要小心

▲2026選舉進入倒數，民進黨3縣市人選已定，高雄由立委賴瑞隆、台南由立委陳亭妃、嘉義縣由立委蔡易餘出線。（圖／記者陳佩君攝）

[NOWnews今日新聞] 2026選舉進入倒數，民進黨3縣市人選已定，高雄由立委賴瑞隆、台南由立委陳亭妃、嘉義縣由立委蔡易餘出線。對此，媒體人羅旺哲示警，藍白不可大意，英系如果2026回歸，結果很難講。

針對綠營是否分裂，羅旺哲17日在政論節目《新聞大白話》中分析，還是有難度，在野黨應當開始提高警覺，因為台南市是賴清德的本命區，想2018年時，蔡英文丟掉高雄，隔年就被賴挑戰；如果南二都都丟了，賴會被逼宮，此局萬不可丟。

羅旺哲認為，英系在去年大罷免時沒有回歸，如果2026回歸，綠營要逐漸團結在一起了，即便高雄、台南初選落選的人還有情緒，面對2026可能團結的民進黨，藍白不可大意，不要以為現在民調都領先，結果很難講。

