綠營初選民調開跑 王世堅高喊「我信賴不信邪」意有所指？

民進黨啟動台南市、高雄市、嘉義縣等三縣市長初選民調作業，捉對廝殺的立委林俊憲和陳亭妃各自舉行造勢大會，身為賴清德總統子弟兵的林俊憲有台南市長黃偉哲、正副議長邱莉莉、林志展，以及民進黨立委王義川、賴惠員、郭國文、林宜瑾等20多位綠營要角都到場支持，至於反賴第一品牌陳亭妃則是找來孤鳥立委王世堅。耐人尋味的是王世堅一句：「我信賴、不信邪」，讓外界產生許多想像空間。

面對賴清德的台南本命區，民進黨公職幾乎全部選邊站，即使剛發生營養午餐髮夾彎爭議的台南市長黃偉哲，自然也不會錯過這個機會，必須站隊效忠。相較於林俊憲的豪華陣容，陳亭妃只能找來流量保證王世堅上台搏眼球，王表示不忍心看著陳亭妃一個人孤苦伶仃，所以他來了；過去有「扶龍王」之稱的王世堅還向支持者大喊，「我信賴、但是不信邪，邪不勝正！」

至於封關民調顯示，陳亭妃支持度為41.4%，領先立委林俊憲的33.7%，差距7.7個百分點，陳亭妃不論在黨內互比、或藍綠對戰情境中皆取得領先，且差距已站穩誤差範圍之外。不過該數據由雨晴民調所做，熟悉民進黨派系運作的人士認為，雨晴過去被視為與綠營智庫圈關係密切，被視為偏英系色彩，加上釋出一份對陳亭妃具明顯優勢的數據，再次引發外界看待英系和新潮流之間的矛盾。

民進黨善於選舉一向是不爭的事實，黨內互打更是刀刀見骨，但是一旦決定出馬人選卻是全黨相挺，這也讓長期綠色執政縣市，像台南一直有個「推個西瓜出來也會當選」的說法，就像賴清德從政以來總是會在公開場合，遇到需要即時救治的路人，出現的頻率可能比統一發票還容易中，因而有了賴神的稱呼。因為成了賴神，2015年賴清德擔任台南市長期間，完全不管民主法治精神，不進入議會備詢長達232天，寧可被移送公懲會申誡卻仍不影響仕途，台南民眾還是高聲支持賴市長進入總統府。

眼見今年底縣市首長選舉又要展開，民進黨依舊高呼賴皇萬歲，推出「信賴團隊」，但除了陳水扁和王世堅獨排眾議力挺陳亭妃，綠營還能夠容納不同意見嗎？從賴清德一聲令下大罷免，民進黨全體動員不敢異議，即使深綠如王世堅也被攻擊的體無完膚，但王世堅做為民進黨最後良心，因為有高知名度和深厚民意基礎的支持，否則「我信賴、不信邪」這句話，諒是其他綠營人士絕不敢開口的禁語。

