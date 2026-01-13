綠營初選激戰恐分裂？郭正亮直言：絕不可能

▲ 民進黨高雄市長初選4人激戰。（圖／翻攝自民主進步黨YouTube）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026年高雄市長提名初選民調於昨（12）日晚間正式展開，黨內4位角逐者立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺同步動員支持者，全力衝刺關鍵民調。隨著戰火升溫，藍營對手的選戰盤算也悄悄浮上檯面，前立委郭正亮直言，國民黨別有「初選過後民進黨會分裂」的幻想，這絕對不可能發生。

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，若民進黨以2028年立委選舉提名為要脅，不會有參選人在選後造反，因為對他們而言，選立委輕而易舉。初選若輸了，林岱樺、陳亭妃的立委還是會上。沒有人會選擇冒著失去穩上的立委位子、輸掉選舉、被開除黨籍的風險，與黨中央對撞。

廣告 廣告

因此，郭正亮認為，國民黨別有「初選過後民進黨會分裂」的幻想，這絕對不可能發生，民進黨參選人絕不會冒險。此外，在初選中，誰有沒有輔選大家都知道，且距離提名還有一段時間，所以沒有人能逃得掉。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

紐時揭台美關稅有望15％！她分析示警：立法院成最新變數

綠初選激戰有神秘手介入？郭正亮示警1事恐給藍營翻盤空間

傅崐萁、徐榛蔚接班人出爐！「這兩人」全民調初選 何啟聖未納入