綠營初選激烈 看板遍地開花

民進黨新北市議員廖宜琨（前右）。（本報資料照片）

新北市議員第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）現任國民黨5席、民進黨4席及無黨籍1席，因人口數變化預估從10席降為9席，加上該選區涉及2個區域立委，為民進黨蘇巧慧及吳琪銘。綠營人士推估，若蘇巧慧順利選上新北市長將空缺1席立委，對於有意接棒者，議員選舉至關重要，黨內競爭態勢更甚以往。

第八選區民進黨初選激烈，除了現任議員廖宜琨、卓冠廷、彭一書外，尚有前議員高敏慧姪女高乃芸及新北市前副議長陳文治辦公室副主任朱誼臻、吳琪銘兒子吳昇翰有意角逐。民進黨預計以「N+1」提名5席，讓紛爭留在黨內初選，以集中票源，黨內初選更甚以往，選舉看板早已遍地開花。

廣告 廣告

女性部分，高乃芸屬於地方派系，本屆以40票成為落選頭，朱誼臻則代表新潮流參戰，雖然新潮流有地方資源加持，但高敏慧曾是6連霸議員，在土城、三峽一帶實力不容小覷，朱誼臻則以積極掛看板、跑行程，打知名度應戰。

男性部分除了現任議員外，唯一的新面孔是吳昇翰，因為是新人，對於較少關心政治的選民來說，可能還很陌生，但他目前已積極跑行程打知名度，加上父親吳琪銘協助，被視為土樹三鶯的黑馬之一。

該選區還有首屆議員卓冠廷與彭一書。卓冠廷與彭一書此次選舉雖然已無綠營對新人友善的「加油票」可以拿，但兩人在職期間盡心盡力，外界分析連任機率不低。

曾2度投入議員選舉的湧言會代表曾進益，在月初表態不再參選。他在臉書表示「選舉是一時，服務是一生」，雖然不再站在第一線，他依然會在地方、在大家身邊，用自己的方式繼續付出。