綠營初選登記！「湧言」學姐帶後輩 「新系」喊交棒新人

台北市 / 綜合報導

民進黨台北市議員初選登記持續進行中，今（6）日一早，民進黨三大派系，包含新潮流、湧言會以及英系，分別以「母雞帶小雞」姿態，由黨內前輩率領新人登記參選2026台北市議員，其中亮眼的包含湧言會新人劉品妡(音「心」)，幕僚出身並且有第一線服務經驗，而新潮流系市議員李建昌，則喊出要世代交替，要讓新人接棒參選。

民進黨湧言會說：「台北好政全壘打，凍蒜。」穿上團隊制服，湧言會北市議員擬參選人們站上戰車，左右兩邊分別是現任議員林延鳳顏若芳，以學姊之姿帶著學弟妹登記初選，其中被視為大安文山強勁刺客的劉品妡，站在C位。

民進黨議員擬參選人劉品妡說：「雖然我自己是幕僚出身，但因為有著基層第一線的服務經驗，所以我想也可以成為議會的即戰力。」中正萬華康家瑋和松山信義郭凡，也不約而同打出「在地」牌。

民進黨議員擬參選人康家瑋說：「其實我是土生土長的這個中正萬華在地囡仔，我也不是為了選舉才空降過來的。」

民進黨議員擬參選人郭凡說：「其實我也不是為了選舉才來這裡的，我是在松山信義土生土長的。」

另外新系部分，中正萬華馬郁雯，內湖南港陳又新，也找來母雞前立委段宜康和議員李建昌帶隊，展現世代交替，民進黨議員擬參選人陳又新說：「那我剛剛聽到點鈔機的聲音的時候，心是有比較痛一點啦，希望我們能有好的結果。」

民進黨議員擬參選人馬郁雯說：「我們希望把這個態度拿出來，一定可以在初選的時候能夠順利過關，大選的時候高票當選。」這回綠營初選大爆炸，選區競爭激烈，內湖南港有小黨參戰，中山大同還可能面臨，綠營自家人陳怡君被停權，是否脫黨參選還不明朗。

台北市議員(民)顏若芳說：「那只要是(中山大同泛綠提名)有五席，以過往的經驗來說，其實一定會有人落選，我們也希望說選民可以支持民進黨所提的候選人。」

台北市議員(民)林延鳳說：「連任的議員要拿出過去你的政見政績，其實來說服選民，是最好的方法。」面對綠營新人刺客輩出，現任議員嚴陣以待力拚初選通關。

