即時中心／黃于庭報導

為了即將到來的九合一大選，民進黨近期持續布局，基隆市黨部規劃市議員提名15席，領表作業時間於上（1）月30日17時截止，最終僅有12人登記；不過，現任中正區議員許睿慈並未登記，令外界相當意外。沉寂多天後，許睿慈今（2）日發聲，證實自己不爭取連任，但她會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。

「我始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度」，許睿慈表示，她將自身醫事背景轉化為具體行動，推動北台灣首部「學校午餐自治條例」，讓校園營養師突破班級數限制，優於中央規定，使基隆市校園營養師涵蓋率達到全國第一。不僅提升餐食的營養品質，也讓營養教育能長期、系統性地進入校園，透過日常飲食教育，為孩子與城市建立長期的健康基礎。

廣告 廣告

長照政策部分，許睿慈說明，她爭取整併長照業務，促成長照所成立，上任2年內即完成選前承諾：優化長照服務，讓資源銜接更順暢，減輕照顧者的壓力，實質守護市民在不同生命階段的健康與尊嚴。

在交通正義與通勤安全上，當市府僅補助青年電動機車，卻長期忽視老舊公車所帶來的安全風險。許睿慈強調，她持續要求市府正視公共運輸體系的結構性問題，最終促使市府承諾全面汰換全市老舊公車。

即使相關預算已通過、承諾已開出，許睿慈仍持續追蹤實際建置與汰換進度，甚至進一步揭露市府電動公車建置成本預算錯估，高達7億元的重大問題，要求重新檢視財務估算、採購規劃，確保政策落實，建立一個穩定、安全、可長期運作的運輸體系。

至於人本及改善交通問題，許睿慈說，她成功推動新豐街聯外道路進入規劃階段，整合中正區部分路段電桿地下化、爭取號誌燈號、停車格、通學步道，也推動既成巷道納管，解決長達20年的私地通行爭議，劃設紅線淨空消防巷道死角，讓安全成為制度，而非運氣；並向總統建言優化長照給支付制度、爭取老舊漁船補助回應港區泊位與漁工勞權的長期問題。

對於是否參選，許睿慈指出「我始終選擇慎重以對」，然而她說，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代了對公共事務本身的關注，當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視；這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

許睿慈澄清，她不會向黨內制度挑戰，不如傳聞「領表而不去登記」，也不會為了省下登記費去進行任何形式的操作，更不會把公共信任當作策略工具。但今天她要向大家聲明，「將不爭取市議員連任」，但無論是否站在市議員的位置上，自己都會以不同的身份，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。

許睿慈認為，形式將改變但初衷不變：為大家努力，為城市盡責。公共服務不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束，「不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任」，她仍會站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任，不因角色不同而沉默，「公共服務是一條長路，我仍在路上」。

原文出處：快新聞／綠營初選震撼彈！美女議員宣布「不爭取連任」 本人發聲理由全說了

更多民視新聞報導

最新民調曝光！陳其邁施政「過半小草也認同」 賴清德滿意度破5成

赴港澳勿帶梳子刀等物！陸委會：手機、電腦有觸法疑慮先備份刪除

另3名藍營黨工認罪！對伍麗華不實連署致歉 法院下週傳訊許宇甄

