綠營初選首日父子同框 陳俊維完成三蘆登記拚出線

（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市議員初選登記今（4）日開始，陳俊維在父親、新北市議員陳啟能陪同下，完成三重、蘆洲選區登記；父子並肩的這一刻，不只是參選，更象徵責任接棒與服務精神的延續。

圖／民進黨新北市議員初選登記今（4）日開始，陳俊維在父親、新北市議員陳啟能陪同下，完成三重、蘆洲選區登記。（新北市議員陳啟能辦公室提供）

陳俊維從小看著父親為地方奔走，明白議員不是光環，而是全天候責任；多年來，他在服務處擔任執行長，走遍三蘆大街小巷，處理陳情、地方建設會勘及跨局處協調，每件事都以「隨時找得到、事情做得到」為原則，三蘆是他的家，也是他願意承擔的地方。

陳俊維強調，三蘆是我的家，也是我選擇承擔未來的地方，並以「你放心，交給我！」作為參選承諾，因為我知道，政治最重要的從來不是口號，而是讓人民安心；特別選在象徵守護與承諾的吉日完成登記，就是要向鄉親說清楚父親三十多年建立的服務信用，我會全力守住，也一定再往前推進。

陳俊維表示，未來，他將更積極回應快速成長的人口需求，推動婦幼及教育支持、智慧交通與生活品質升級，讓三蘆不只是宜居，更成為年輕世代願意留下來打拚的城市；初選是爭取認同的第一步，他會用最踏實的腳步走遍每一個角落。

圖／陳啟能直言，交棒不是退場，而是將責任交給更好的人，未來，「三蘆的大小事交給俊維，我放心；也請鄉親放心」。（新北市議員陳啟能辦公室提供）

陳啟能直言，交棒不是退場，而是將責任交給更好的人，他在三蘆服務超過三十年，始終相信，政治工作的本質只有四個字－「以人為本」！未來，「三蘆的大小事交給俊維，我放心；也請鄉親放心」，三十年的深耕，是根基、新世代的行動，是未來，父子並肩，延續三蘆不間斷的服務與承諾。

