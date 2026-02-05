綠營初選高雄議員黃彥毓拚連任 陳致中現身力挺

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）民進黨高雄市議員提名初選登記開跑，其中前鎮、小港選區競爭激烈。前民進黨議員陳致中今天傍晚現身力挺此選區現任議員黃彥毓；陳致中說，自己不管是坐轎或扛轎，都會扮演好角色。

民進黨在前鎮、小港區目前已有6人表態爭取3席提名，包括尋求連任的現任市議員鄭光峰、黃彥毓，及新人黃雍琇、黃敬雅、林浤澤、吳昱鋒。此外，此選區前市議員陳信瑜，近期也透露參選意願引發關注。

黃彥毓今天傍晚於翠亨北路、鎮中路口拜票，陳致中及前鎮區里長聯誼會主席王進亨到場陪同。黃彥毓說，這次前鎮、小港區競爭激烈，支持力量能否有效整合，將影響地方服務是否得以延續，因此拜託有好交情的陳致中等人幫忙站台。

陳致中說，與黃彥毓長期共事，彼此間有深厚革命情感，也看見他在地方事務上的投入與協調能力；希望在前鎮、小港區，民進黨籍參選人都能有最棒成績。

被問到是否代表自己全力支持黃彥毓，不會有其他支持人選，陳致中說，「不管是坐轎也好，扛轎也好，我們都扮演好最好的角色，大家一起努力」；黃彥毓是很棒參選人，「很棒的參選人，我們都一起來支持」。

民進黨六都市議員提名初選，4日至10日領表登記，高雄市目前有6人完成登記；高雄市議會應選席次65席，市黨部建議提名席次，不含原住民選區，總計提名34席。（編輯：陳仁華）1150205