綠營劍指5＋N 4縣市翻轉機會大

民進黨布局2026，喊出目標是「5＋N」，盤點目前已提名縣市，黨內人士分析，新北、宜蘭、彰化、台中這4縣市「藍天變綠地」翻轉的機會很大。

黨內人士指出，彰化縣這次初選競爭激烈，新系力挺的陳素月勝出，經過選對會跟其他敗選人說明後，大家都可以接受結果，第二名的黃秀芳也在第一時間公開力挺陳，「陳、黃同質性很高，但最後初選民調時期，陳展現極佳的動員力及組織力，是勝出的最大關鍵」。

目前國民黨謝衣鳯與弟弟謝典霖已經整合，由姊姊參選，姊弟之爭看似和平落幕，但是全家人一個當縣長、一個當議長，「整碗捧去，彰化人能接受嗎？」民進黨內人士說，從歷年立委得票率來看，陳素月2016年為全縣最高票當選立委，2020年不僅蟬聯全縣最高票，更打破2012年謝衣鳯母親鄭汝芬的紀錄，創下彰化立委史上最高得票數，所以陳這次機會很高。

在宜蘭縣方面，派系人士認為，國民黨自己都喬不攏，還多了民眾黨攪局，反觀民進黨參選人林國漳被列在第一波提名名單，一向在正國會與新系吵吵鬧鬧下的宜蘭也推出有共識的人選，不論是否藍白合，林打出「宜蘭人的最大公約數」戰略，與現任涉案的縣長林姿妙貪腐印象相較，林的優質律師性格呈明顯對比，很有一博機會。

至於新北市，一向是國民黨囊中物，李四川實力驚人，連民進黨都不否認，但是民眾黨的黃國昌動作頻頻。黨內人士說，黃現在「連衣服都脫」，顯示參選決心，因為民眾黨不能不顧參選新北市議員的小雞，在藍白可能分裂情況下，民進黨的蘇巧慧不是沒有機會殺出。

談到台中，派系人士說，國民黨江啟臣及楊瓊瓔所屬地方派系，向來不合，選縣市長不像選議員，國民黨整合勢必是一大難題；民進黨的參選人何欣純2016年1月以全市第一高票當選連任、2020年更是全國最高票三度當選、2024年四度當選立法委員，實力相當雄厚。