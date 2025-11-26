綠營北市人選民調第一 王世堅回：非提名唯一依據「最推薦鄭麗君」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今早公布民調，指出綠營潛在候選人、民進黨立委王世堅民調第一。對此，王世堅今早回應，民進黨不會將民調作為提名唯一參考，而是會根據狀況作出判斷。不過，王世堅也說「自己最推薦行政院副院長鄭麗君」，並稱讚鄭學養俱佳、才貌雙全。

針對吳怡農民調名單還包括林右昌、鄭麗君、沈伯洋。王世堅直言，他們幾位都非常適任，都比他適合多。（資料照）

王世堅今早赴立法院財政委員會開會時接受媒體訪問回應，不清楚吳怡農這份民調，現在有好幾份民調，他幾乎都沒有在看，目前只看過兩份，大概都是差不多結果，但民進黨也不是根據民調做提名唯一參考，所以應該不至於後續還會怎麽樣。

吳怡農今早召開記者會，公布民進黨5位潛在參選人的互比式民調。據民調，王世堅在「非藍白支持者」獲24.2%支持度，民調第一，吳怡農15.3%位居第二，但領先沈伯洋的11.2%、鄭麗君的6.8%、林右昌的3.9%；在「綠營支持者」中，王世堅支持度為 22.7％，仍位居第一，領先吳怡農的 20.3％，而沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為 16.9%、 9.9%、5.1％。

王世堅也說，民調只是參考方式之一，民進黨黨內也有選對會、黨主席，他們會根據各種不同狀況做判斷，他看的民調只有兩、三份，可能都是同樣結果，但這也不是他一開始會想到的。

針對吳怡農民調名單還包括林右昌、鄭麗君、沈伯洋。王世堅直言，他們幾位都非常適任，都比他適合多，當然這裡面自己還是最推薦鄭麗君副院長，她學養俱佳、才貌雙全，過去一年常在民進黨中常會上交換意見，賴總統也會交代她相關研究事項，鄭麗君都使命必達，做出很好的判斷。

媒體提及，王世堅在節目上與主持人對賭，若民進黨提名他參選台北市長，賭輸了他就發100份雞排，是否擔心自己逢賭必輸？王世堅回應，自己沒想這麼多，他在節目上推薦兩位優秀青年，是主持人臨時提及要賭雞排，跟運氣什麼的都無關。

