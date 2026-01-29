綠營北市人選直接忽略吳怡農？他揭「德意志」布局：10萬個鄭麗君都沒用

2026縣市長選戰腳步逼近，民進黨的台北市長人選尚未有定案，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅等人都被點名，其中近期又以順利談妥台美關稅的鄭麗君呼聲最高。對此，北市藍議員李柏毅在節目《57爆新聞》指出，鄭麗君確實是好人選，但不論最終民進黨派誰都只是為了傳達賴清德的「德意志」，那1萬個、10萬個鄭麗君都沒有用。​​

針對綠營台北市會派誰出戰？李柏毅表示，民進黨、賴清德應該要感到慚愧的是，台北市身為首都，但黨內居然到現在還沒辦法確認候選人願意代表出戰，除了吳怡農正式表態，到現在沒有其他人有意願，偏偏吳怡農又是被綠營裝作視而不見的人選，大家不講還忘記這個人選，就知道賴清德有多焦慮。

李柏毅直言，如果民進黨連北市的參選人都提不出來，那對整個政黨來說是非常丟臉，現在稱台北101是台灣101，有沒有可能不只是綠營的意識形態操作，說不定是他們也不想讓賴清德再聽到「台北市」這幾個字。

李柏毅強調，他贊同鄭麗君是好的候選人，但是如果到最後，綠營派出任何人只不過為了傳達賴清德的「德意志」，那1萬個、10萬個鄭麗君都沒有用，因為賴清德就是要跟在野黨對決到底、選舉放在民生之前的態度，不管是誰，民進黨在台北市永遠都選不贏。

