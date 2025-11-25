綠營北市民調：王世堅對蔣萬安最為接近

《短新聞》公布民進黨台北市潛在人選最新民調。 圖：《短新聞》提供

[Newtalk新聞] 民進黨各縣市人選名單陸續浮出檯面，只有台北市人選尚未明朗，成為外界焦點。根據《短新聞》今天公布民進黨台北市潛在人選最新民調，發現綠營派出立委王世堅勝率最高、以29.9%的支持度對上國民黨蔣萬安的49.1%，雙方差距在2成以內。

根據調查顯示，如果由吳怡農參選對上蔣萬安，支持吳怡農的民眾僅有24.5%，蔣萬安支持度則飆升至56.9%；若綠營派出吳思瑤參選，支持率僅22.4％，蔣萬安支持度則為58.9%。雙方差距超過3成6。

若由本土陣營整合，由聲量不俗的社民黨議員苗博雅出戰，有28.4%民眾表示支持，蔣萬安支持度則為59.4%，雙方差距仍超過3成。

經民調交叉分析顯示，在王世堅與蔣萬安的對戰組合中，王世堅於「20-29歲」、「30-39歲」、「40-49歲」均獲得突破三成的支持度。其中在「30-39歲」年齡層表現最為突出，獲得43.7%支持度，甚至贏過蔣萬安的37.9％，是所有綠營潛在人選中，唯一勝過藍營的年齡層群體。

反觀其他綠營人選，僅有吳怡農在「20-29歲」、苗博雅在「30-39歲」群體中支持率勉強破三成，其餘年齡層皆低於3成。

值得注意的是，若綠營派出王世堅，有21.7%未表態政黨偏好的「中間選民」表示願意支持；另有33.3%的民眾黨支持者表示願意投給王世堅。

但如果綠營派出吳怡農，僅10%民眾黨支持者與7.1%中間選民願意支持；若由吳思瑤出線，僅有4.3%民眾黨支持者與3.8%中間選民表態支持。如果是本土陣營整合由苗博雅出線，同樣僅獲8.6％民眾黨支持者與15.6％中間選民支持。

這項民調委託循證民調有限公司執行。執行日期為11月17日至19日，採家用電話進行系統隨機抽樣。完成樣本數為1077份（95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99%），並依人口資料，針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行加權。

