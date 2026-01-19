即時中心／黃于庭報導

九合一大選將近，民進黨近期積極布局，惟外界相當關注的首都台北人選仍未明，綠委王世堅、沈伯洋均被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；另近期台美關稅談判成績斐然，大功臣行政院副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高；更有媒體報導，總統兼黨主席賴清德盼行政院長卓榮泰親征。對此，民進黨團今（19）日點出台北市長人選特質，並強調黨內一定會提出最有勝算的人選。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨一定會提出最有勝算的人選，這點不用擔心，社會期待有決斷能力，又能具台北國際都市治理能力的人選，黨團能理解外界的期待。

民進黨團書記長陳培瑜。（圖／民視新聞）

接著，民進黨團書記長陳培瑜補充，知道大家都非常關心台北、桃園市長選舉的候選人名單，目前選委會持續討論，請給大家再給一些時間。她也認為，台北是個要面對國際的城市，除了中國這個敵人之外，大部分民主國家都樂意來到台北、跟台灣做朋友，當然希望市長是有能力面向國際對話、討論、交流，實質促進台北進步。

談及目前台北現況，陳培瑜無奈地說，感覺這幾年停滯不前，非常期待選對會討論之後，可以提出大家都覺得很棒的名單。至於多位綠委及行政院正副院長都被點名，她則強調，這都代表人民的肯定，相信他們都很開心，不過還是希望外界能給時間，人選出爐後一定馬上跟大家報告。

原文出處：快新聞／綠營北市由「他」出戰？黨團證實人選1特質 親曝選對會提名時程

