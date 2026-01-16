綠營北市誰選？輿論一面倒：別派她被糟蹋

▲綠營推誰選台北市？輿論一面倒：拜託別派鄭麗君出來被糟蹋。（圖／記者陳威叡攝，2025.10.02）

[NOWnews今日新聞] 九合一選舉年底登場，各政黨的推派人選陸續明朗，但民進黨台北市長人選至今還沒拍板。一名網友在Threads貼出兩張照片詢問：「想請問一下，台北市民未來希望哪位能當上台北市長？兩位都很棒，我知道這個很難選擇。1號鄭麗君、2號王世堅。」此文一出掀起熱烈討論，網友幾乎一面倒護航鄭麗君。

不少網友直言：「鄭麗君太優秀，天龍國不配擁有她。」、「不用糟蹋鄭麗君，王世堅去選就好。」更有人狠酸：「台北就值蔣萬安。」、「鄭麗君太優質，台北值得廉價的人型立牌市長蔣萬安。」也有網友高度肯定鄭麗君的學經歷與政績，稱她是「史上最好的文化部長」，並指出她擁有法國巴黎第十大學碩博士背景，「這樣的人才應該留在中央，服務全台灣，而不是被丟到台北市被藍白糟蹋。」還有人感嘆：「好人值得全台灣擁有，拜託不要讓她出來當砲灰。」

廣告 廣告

至於王世堅，雖然同樣具知名度與基層實力，但網友普遍認為，若一定要派人參戰，「讓洽吉去就好。」甚至有網友表示：「我家住松信40年，天龍人值得世堅，拜託不要糟蹋鄭麗君。」除了這兩人外，外界也點名可能人選，包括立委沈伯洋、行政院長卓榮泰等，但目前黨內尚未定案，從這波網路聲浪來看，不少綠營支持者似乎已有共識，與其讓鄭麗君下凡受苦，不如讓她留在中央發揮更大影響力。

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／陳亭妃送堅果禮盒致謝！王世堅喊：心目中第一名台南市長

藍心湄撞臉王世堅！被媽媽說：妳長得像我偶像 超爆笑照片全公開

台美關稅確定15% 蔣萬安：希望政府能夠守住護國神山