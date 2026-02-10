綠營北市議員初選登記完成 中山大同、大安文山成一級戰區

民進黨六都市議員4日至10日展開初選領表、登記，北市共有32人登記，包含現任17人、新人15人，由於現任與新人均須參與初選，中山大同、大安文山將上演「6搶4」激戰，為黨內一級戰區。（邱芊攝）

民進黨六都市議員4日至10日展開初選領表、登記，北市共有32人登記，包含現任17人、新人15人，由於現任與新人均須參與初選，中山大同、大安文山將上演「6搶4」激戰，為黨內一級戰區。不過，最後一天也出現插曲，曾兩度參與黨內初選落敗的士林區後港里長、前奧運田徑運動員紀政姪子紀建漢，直言無派系的他遭黨內排擠，宣布退黨並以無黨籍參選。

綠營議員選舉已完成提名工作，本屆北市提名26人、當選21席，下屆則採取相對保守策略，北投、士林區提名5人，其餘五選區皆提名4人。北市黨部主委張茂楠表示，此策略可避免黨內踩票，確保每位候選人都有上壘機會。

第一選區（北投、士林），共5位現任議員完成登記，包括林世宗、林延鳳、鍾佩玲、陳賢蔚與陳慈慧，無新人參與；第二選區（內湖、南港）則由現任王孝維、何孟樺登記，新人包括接棒連任八屆議員李建昌的律師陳又新，以及前立委高嘉瑜回鍋參選。兩區登記人數與提名名額相符，因此不需舉辦初選。

第三選區（松山、信義）有現任議員許淑華、洪健益、張文潔登記，新人湧言會郭凡、前綠營市議員呂瀅瀅也加入戰局。

第四選區（中山、大同）現任3人林亮君、顏若芳、陳怡君登記，新人包括立委王世堅助理賴俊翰、總統府副祕書長何志偉子弟兵朱政騏、陳賢蔚助理李立聖，以及海委會主委管碧玲女婿林子揚。此區原先將上演7搶4，但因陳怡君涉及詐領助理費及收賄案遭判刑停權，轉為6搶4。

第五選區（中正、萬華）由現任劉耀仁、洪婉臻登記，新人則有新系前主播馬郁雯、電台主持人張銘祐，以及曾參加黨內初選失利的湧言會康家瑋；第六選區大安、文山則由現任簡舒培、王閔生登記，新人包括湧言會劉品妡、綠色友誼連線高揚凱、財經專家徐嶔煌，陳聖文則為再次參戰。

不過，登記最後一天也出現插曲，紀建漢今遞交退黨申請，表示自己因無派系而被黨內同志排除在外，宣布將以無黨籍身份參選，為選戰投下變數。

綠營初選方式為登記後先行溝通協調，協調至2月13日前截止，若無法達成協議，將依規定辦理民意調查決定提名人選；初選期間為3月2日至4月10日。

