綠營北市議員初選 立委輪番站台

民進黨台北市議員黨內初選布局備受關注，不同派系重量級人物陸續現身站台，新潮流立委吳思瑤7日陪同首次投入黨內初選的中山大同區議員林亮君掃街；立委王世堅則和松山信義區議員擬參選人呂瀅瀅前往市場發春聯，王雖被認定是「堅系」，但他強調自己「無派系」，黨內各派系分進合擊，選舉戰火提前點燃。

林亮君曾代表時代力量參選台北市議員並當選，她加入民進黨後首次投入初選。吳思瑤表示，從政的年輕世代中她非常看好林亮君，是中山大同「拚命三妹」，而「思瑤姐姐」是士林北投「拚命三姐」，2人都是女性從政、幕僚世代，都不是政治世家，但都有豐富的政治經驗。

廣告 廣告

吳思瑤說，林亮君絕對是議會中的一級戰將，但因為第一次參加民進黨的初選，對於初選制度、操作和經驗比較擔心，林的焦慮緊張她都看在眼裡，她一定會再來幫林站台。

林亮君表示，她首次參加民進黨內的初選，過去8年期間累積超過5000件的服務案，用行動和執行力證明，希望選民能在今年選舉第一關幫她顧電話，「堅定支持林亮君」。

王世堅表示，呂瀅瀅跟他是20幾年的好朋友，20年前在台北市議會是同一質詢組，建立深厚情誼，呂瀅瀅除了擔任過議員，也有很多豐富政治經歷，如果進到議會可以馬上就戰鬥位置，對市政嫻熟，也清楚議事規則。

王世堅說，呂瀅瀅離開選舉很久，人脈和地緣關係、可以運用的資源都有限，他在旁邊看了心裡都有點急，初選前只要呂瀅瀅需要，他都會來。呂瀅瀅則說，她在松山信義算是新人，等於是歸零的心態重新開始努力，希望這次選舉也可以「從從容容、游刃有餘度過這次初選」。

針對「堅系」一說，王世堅笑說，「那是開玩笑」，社會上常評論民進黨有派系，事實上每個黨都有，除了4大派系外，還有王世堅1人的堅系。