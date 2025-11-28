綠營北市遇亂流？郭正亮：吳怡農壞在破大局

▲「壯闊台灣聯盟」創辦人、台北市長擬參選人吳怡農日前自曝民調落後綠委王世堅。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 「壯闊台灣聯盟」創辦人、台北市長擬參選人吳怡農日前特別公布與潛在競爭者民調，結果顯示，在非藍白支持者與綠營支持者中，他都落後給綠委王世堅。對此，前立委郭正亮昨（27）日表示，吳怡農壞在公布民調，恐怕就破了大局，而在綠營支持者中，鄭麗君的民調低到難以想像；另外，賴清德的子弟兵吳思瑤應該也出來選，怎麼可以躲起來？

郭正亮昨上《新聞大白話》指出，吳怡農壞在他公布民調。說自己要選，表達意願就算了，他怎麼可以公布民調？結果公布民調，沈伯洋和鄭麗君的支持度都很低，叫黨中央怎麼徵召？他們在氣這個事。他們的民調都在吳怡農後面，贏吳怡農的是王世堅，但剛好中央想要徵召的搞不好就是這2位，這不就破了大局？

郭正亮表示，王世堅在立法院講過一句話，他說其實民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰可以選，這2個都在台北市當過議員、立委，基層都很熟。王世堅是講實在話，王世堅大概沒有看到吳怡農的民調，他如果知道鄭麗君的民調低成這樣，大概就不好意思講。

郭正亮認為，鄭麗君的民調低到他難以想像，竟然連10％都沒有。鄭麗君去談關稅也會有影響。台北市民很多人都關心關稅談判，而鄭麗君是主談，很多人大概對她產生不好的感覺，這個就是一個難局。總統賴清德應該逼子弟兵、綠委吳思瑤出來選，她怎麼可以躲起來？吳思瑤也當過議員、立委，太沒有志氣了。

