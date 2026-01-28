綠營北市選戰民調全被蔣萬安打趴 謝寒冰超酸：因為少了沈伯洋

民進黨在年底的台北市長選戰中尚未決定推派人選，根據最新民調，黨內最強候選人是立委王世堅，但是在與現任市長蔣萬安的對比式民調中都輸19.3個百分點。對此，資深媒體人謝寒冰開酸，「那是因為這份民調沒有列入我們最強黑熊沈伯洋委員的原因！」他接著狠酸，「只要賴清德破釜沉舟，讓沈委員出戰北市，必能力挽狂瀾。」

民進黨立委沈伯洋。（資料圖／中天新聞）

《震傳媒》公布最新台北市長選舉民調，針對民進黨可能參選者進行對比調查。結果顯示，民進黨立委王世堅與現任國民黨籍市長蔣萬安對決時，支持度為32.7%對52.0%，雙方差距19.3個百分點；卓榮泰對比蔣萬安為24.0%對62.7%，鄭麗君對比蔣萬安則為27.4%對60.4%。

針對此份民調，謝寒冰在臉書發文表示，「民進黨最強的堅哥都輸蔣萬安19.3%⋯⋯那是因為這份民調沒有列入我們最強黑熊沈伯洋委員的原因！伯洋不出，其奈天下蒼生何？」

根據最新北市長選戰民調，蔣萬安完勝民進黨人選。（資料圖／中天新聞）

謝寒冰接著猛酸，「只要賴清德破釜沉舟，獨斷推派沈委員出戰台北市，相信必能力挽狂瀾，讓蔣萬安躲在被窩裡瑟瑟發⋯⋯是抖還是笑？就要去問專業聽床師了⋯⋯」

本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼；手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

