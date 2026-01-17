綠營北市長人選遲未定藍點將2大咖 蔣萬安這樣回應了

台北市長蔣萬安今出席台北隊策勵營活動。（台北市政府提供）

綠營北市市長人選尚未底定，國民黨北市黨部主委戴錫欽16日表示，隨著關稅談判告一段落，加上中央、行政、立法對立中，民進黨徵召行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰參選台北市長的可能性逐漸提升中，台北市長蔣萬安要小心應戰。蔣萬安17日表示，離選舉還有很長一段時間，會持續專注於市政。

蔣萬安今出席台北隊策勵營活動，被問及戴錫欽昨表示，面臨關稅談判告一段落，加上中央、行政、立法對立中，民進黨徵召鄭麗君或卓榮泰參選北市的可能性正逐漸提升中。蔣萬安表示，現在離選舉還有很長一段時間，就是持續專注在市政。

蔣萬安也說，今天也是台北隊1年1度的策勵營，透過一整天，跨局處共同的討論，打破框架、聚焦議題、凝聚共識，持續推動台北市各項建設，才能讓台北不斷的進步，照顧好每位市民朋友。

