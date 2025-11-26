綠營北市長民調排首位 王世堅指非唯一參考：最推薦鄭麗君

民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，今公布與黨內潛在人選民調，目前綠營支持度最高為民進黨立委王世堅。王世堅回應，民調並非黨提名唯一參考，還要看選對會及主席根據不同狀況判斷。至於推薦誰選，王世堅說，他最推薦行政院副院長鄭麗君，學養俱佳、才貌雙全，且使命必達。

吳怡農今公布民調，王世堅在非藍白支持者中以25.2%支持度居第一，吳怡農落後王世堅8.9個百分點，暫居第二。

王世堅今受訪說，他並不知道這份名單，因為民調很多幾乎都沒有看到，只看到兩份，結果都差不多。他說，民調並非黨提名唯一參考，只是參考之一，黨內還有選對會與黨主席，根據不同狀況做判斷。

另昨上節目與主持人打賭雞排，如果民進黨徵召他參選台北市長，將發送100份雞排；若民進黨未徵召，則由節目主持人發送100份雞排。王世堅表示，他當下沒想那麼多，節目上推薦兩位很優秀青年，所以在那樣的情況下，是主持人臨時提起的，這跟運氣什麼的都無關。

至於推薦誰選台北市長？王世堅指出，許多人都比他適任得多，最推薦的是鄭麗君。他認為，鄭麗君學養俱佳、才貌雙全，一年多以來在中常會中，常有政務交辦給她，都使命必達，也提供很好判斷給中常委與賴清德主席參考。

此外，王世堅提及，鄭麗君不但能力強，還懂得如何溝通與說明政策，像這次交涉關稅議題，自己曾兩度到行政院聽她說明，內容詳盡完整，並不會因為外界誤解或輿論壓力，而將不該公開的、或仍在談判中的外交機密一股腦地說出來，認為鄭麗君是一個非常好的國之棟梁。

