綠營北高連線！吳沛憶、黃捷推限量球衣 沈伯洋提前爆競選歌

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立委吳沛憶(左起)、沈伯洋、黃捷12日舉辦「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布會。(記者方賓照攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台北市與高雄市黨部主委吳沛憶、黃捷今(12日)發起「北高連線」，推出線上應援募款活動，發布限量聯名城市球衣。活動邀請台北市長參選人沈伯洋及立委蔡其昌出席，宣告北高市黨部整隊完成，全力投入2026地方選舉輔選。沈更加碼透露，自己近期持續與音樂產業交流，正在準備競選歌曲。

關於台北版球衣設計，吳沛憶說明，「Taipei」城市球衣的袖子紋路與下擺線條發想自城市車流光影，象徵首都持續前進的活力與能量；下擺標則加入台北101、北門、總統府、貓空纜車及陽明山等代表性地景，呈現台北兼具歷史、民主與自然的城市樣貌。

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高雄版球衣方面，黃捷表示，以「TAKAO」為名，取自高雄舊稱「打狗」的羅馬拼音，保留城市歷史記憶。袖子與下擺線條發想自海浪波紋，下擺標則融入高雄輕軌、大港橋、高雄流行音樂中心、85大樓、夢時代摩天輪等代表性地景，呈現高雄獨有的人文風貌與城市魅力。

沈伯洋表示，國人越來越重視運動發展，台北未來應持續打造更友善的運動環境，讓台北成為運動城市。球衣的台灣刺繡臂章以「台灣之盾」作為意象，結合科技與山海元素，展現台灣的創新實力，也象徵台灣深厚的文化底蘊。

此外，沈伯洋透露，自己近期持續與音樂產業交流，也正在準備競選歌曲，期待未來台北能讓文化與音樂真正落地深耕。高雄近年透過演唱會經濟帶動城市能量，台北同樣應更加重視文化音樂產業發展，從小型、中型到大型場館，以及音樂聚落的整體規劃，都應提供音樂人更多交流、創作與展演機會，讓台北成為支持音樂人、也讓市民享受文化生活的城市。

蔡其昌則說，這次透過棒球衣元素，展現北高黨部的年輕及活力，也用更親民的方式與支持者互動。蔡其昌也指出，棒球是台灣的國球，強化棒球意象，就是強化台灣意象，近年台灣棒球的能見度不斷提升，也讓世界看見台灣。台灣棒球的發展需要各行各業一起投入，從支持基層、培養球員、改善場地設備，到持續擴大棒球產業，都需要更多社會力量加入。

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