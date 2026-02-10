綠營南市議員提名登記截止 37人搶32席 4選區民調決勝負

民進黨下屆台南市議員提名登記作業10日下午5時截止，共有37人完成登記。（台南市議員蔡麗青團隊提供／洪榮志台南傳真）

民進黨下屆台南市議員提名登記作業10日下午5時截止，席次經中執會決議提名32席後，共有37人登記。其中，超額登記的4個選區中，以第十選區東區4搶2競爭最激烈。原本也十分搶手的第十選區，在現任議員陳怡珍宣布放棄連任後，雖仍5搶4，但選情已相對單純。市黨部表示，超額登記的選區，將舉行初選民調作業，民調分組預計2月23日公開抽籤決定。

超額登記的選區，包括：第三選區（曾文區）提名2席，吳通龍、施朝清、陳秋宏等3人登記；第六選區（安南區）提名3席，郭品辰、唐儀靜、劉益昌、蔡麗青等4人登記；第八選區（北區、中西區）提名4席，謝秉舟、沈震南、林建南、邱莉莉、周嘉韋等5人登記；第十選區（東區）提名2席，陳金鐘、卓佩于、蔡筱薇、蔡旺詮等4人登記。

至於同額登記的選區，則有：第一選區（大新營區）提名3席，李宗翰、王宣貿、沈家鳳等3人登記；第二選區（大北門區）提3席，蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡等3人登記；第四選區（山區）提名1席，僅賴懋慶登記；第五選區（南科區）提名4席，陳碧玉、林志展、余柷青、李偉智等4人登記；第七選區（永康區）提名3席，陳秋萍、黃肇輝、朱正軒等3人登記；第九選區（安平區、南區）提名4席，呂維胤、林依婷、李啓維、周麗津等4人登記；第十一選區（南關線區）提名3席，陳皇宇、郭鴻儀、鄭佳欣等3人登記。

