綠營南市議員提名33席 力拚過半

民進黨台南市黨部通過下屆市議員提名建議33席次，展現「完全執政」的企圖心。鑑於本屆高額提名34人且報准1人，最後僅當選未過半的28席，下屆提名建議人數雖略減，但因選情最激烈的舊台南市3個選區均建議過半提名且較現任至少增加1席，不僅有一場硬仗要打，也加劇內部的競爭壓力。

南市議會57席議員，目前各政黨席次分別為：民進黨28席、國民黨12席、無黨13席、無黨團結聯盟3席、台灣團結聯盟1席。民進黨近日公布下屆市議員提名建議席次，儘管還需呈報黨中央審議通過，但已引發各界高度關注。

其中，第六選區安南區、第九選區安平及南區、第十選區東區，都採過半提名且較現任席次增1至2席，成為能否完全執政的關鍵戰區。

部落型態濃厚的安南區應選6席，民進黨本屆提3中2。此區最大變數為本屆最高票的無黨籍前議長郭信良因動向不明增加操作空間，市黨部下屆建議仍提名3席，目前除蔡麗青爭取連任，郭清華交棒女兒郭品辰外，前議員劉益昌也決定回鍋參選，其他人選雖未浮出檯面，但因現任議員多數都參選，在此區增加席次並不容易。

安平、南區應選6席，本屆高額提名4席，最後3人出線。市黨部下屆仍建議提4席，加上最高票的國民黨籍林美燕交棒兒子葉翰勳，第二高票的國民黨議員蔡淑惠也無法參選，吸引本屆「落選頭」的前議員呂維胤捲土重來。不過，此區有無黨籍李伯利三度征戰來勢洶洶，其他爭取連任者也都實力不弱，民進黨能否增加席次還言之過早。

至於公教選民居多的東區應選5席，本屆提名3席，最後僅蔡筱薇當選。下屆市黨部仍建議提名3席，讓本屆獲提名落選的前議員蔡旺銓、陳金鐘，以及立委王定宇助理卓佩于都決定參選。此區綠營支持者較少，加上離開台灣基進的現任李宗霖也將以無黨籍身分拚連任，恐瓜分票源，進而出現棄保效應。