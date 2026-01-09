綠營南市長初選 黃金周拚人氣

民進黨台南市長初選進入決戰周末，12至14日民調登場，因立法院9日甲級動員，林俊憲與陳亭妃均在立法院，25位力挺林議員分進合擊幫忙掃街拜票；陳亭妃表示支持台南市長黃偉哲宣布9月1日起中小學生營養午餐免費政策，挺陳議員發出「唯一支持陳亭妃」的影片訊息拜票；國民黨立委、台南市長參選人謝龍介則酸黃偉哲對營養午餐議題發牢騷、吐苦水，只是凸顯無能。

林俊憲表示，這段時間密集走訪地方宮廟、市場與重要路口，最直接的感受就是支持的力量正一點一滴累積，不是來自民調數字，而是來自街頭巷尾的真實互動；因昨天人在立法院，因此請相挺的議員幫忙全面拜票，目前已有25位市議員、3位立法委員與他並肩作戰，組成最完整、最具戰力的「台南隊」。

協助掃街拜票的市議會副議長林志展分享說，昨一踏入市場就有民眾蜂擁而上，主動索取面紙、熱情握手。

林俊憲強調，無論是市場攤商主動伸手加油、小吃店內長輩走出來握手鼓勵，鄉親分享幫忙聯絡、催票，這樣的支持不是一夕之間出現，而是透過長時間且密集地走入地方，並面對面溝通累積而來，這正是他認為最真實、也最有力量的支持度來源。

黃偉哲昨宣布自9月1日起實施營養午餐免費，陳亭妃表示全力支持此政策方向，並強調「免費只是起點，品質與責任一定要同步升級」，不能讓原本減輕家長負擔的美意，反而變成孩子吃不飽、不想吃的源頭。

謝龍介則透過臉書粉絲頁貼文，奉勸黃偉哲不要發牢騷、牽拖其他縣市，大吐苦水只是凸顯無能，比不上蔣萬安、張善政與盧秀燕，更不如陳其邁。