政治中心／林靜、孟嘉美、郭文海、胡景順 新北報導

2026大選選將陸續出爐，南投縣，民進黨出奇兵。徵召政治素人，新北市牙醫公會理事長溫世政。溫世政是正港的草屯人，國中小都在南投念，為了升學、執業，離鄉背井30年，但這期間，溫世政一直在找機會回鄉服務，點頭參選，還得感謝黨主席賴清德的三顧茅廬。

坐在治療椅旁，牙醫師眼神專注。專業態度、耐心問診，讓好多患者，上門看病，一看就是25年。只不過現在，熟悉的醫生，要脫下白袍，改披綠營戰袍，出戰2026，南投縣長大位。

廣告 廣告

南投縣長擬參選人（民）溫世政：「別人說的無黨無派可能是口號，但是我是真的，我是真的，我是完全的政治素人。」

綠營南投出奇兵！賴總統三顧茅廬 徵召素人牙醫溫世政返鄉服務

溫世政是北醫牙醫系畢業，是政委陳時中的學弟（圖／民視新聞）正港草屯子弟，返鄉服務。他是新北牙醫師公會理事長，溫世政。北醫牙醫系畢業，是政委陳時中的學弟。當年以榜首之姿，通過國考，甚至還曾到牛津大學進修。成為國內少數，擁有醫師、牙醫師資格的醫學人才。政治素人，大家或許陌生。不過定睛一看，溫醫師怎麼長得好像，知名主持人劉寶傑。

南投縣長擬參選人（民）溫世政：「有幾分像啊，應該叫我牙醫金城武啦，哈哈哈哈哈。」

高學歷帥哥，個性幽默又帶點親和力。綠營出奇兵，對戰老將，國民黨許淑華，背後功臣，正是總統兼黨主席賴清德。

南投縣長擬參選人（民）溫世政：「賴主席真的是很有誠意，不只三顧茅廬，（跟家人說）總統都來了，你要拒絕，要拒絕總統嗎。」

綠營南投出奇兵！賴總統三顧茅廬 徵召素人牙醫溫世政返鄉服務

綠營出奇兵，對戰老將，國民黨許淑華，背後功臣，正是總統兼黨主席賴清德（圖／民視新聞）溫世政高中就離鄉背井去讀書，後來在新北執業。成年後，只有當兵時，短暫回過南投。而且當時正好遇上921，完成救災任務後，溫世政在心中許願。遲早有一天，要回故鄉，貢獻一己之力。

南投縣長擬參選人（民）溫世政：「剛好我有這樣的，異動的想法，本來只是單純回南投陪陪爸媽，可以做一些醫療的事情，或是公共服務的事情，給我這樣的舞台，或許我有更多的資源可以做，回饋鄉親更多的事情。」

溫世政參戰，從自身專業出發，主打建立公衛體系，希望能翻轉南投，藍天變綠地。

原文出處：綠營南投出奇兵！賴總統三顧茅廬 徵召素人牙醫溫世政返鄉服務

更多民視新聞報導

高雄綠營初選民調曝光！「她」居冠 本人回應

柯志恩慘被全面輾壓！高雄市長最新民調曝光 「這選將」暫居首位

2026「綠白合」有譜？媒體人分析關鍵原因

