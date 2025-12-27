綠營南投縣長人選有譜 擬徵召新北牙醫返鄉參政

民進黨有意徵召在北部執業的草屯囡仔、牙醫師溫世政，投入2026南投縣長選戰，挑戰尋求連任的國民黨籍南投縣長許淑華。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

民進黨中央積極布局地方選舉，不過南投地方沒有人要挑戰現任國民黨籍南投縣長許淑華，民進黨有意徵召在北部執業的草屯囡仔溫世政（52歲），不僅是國考牙醫榜首，也是國際植牙學會院士，兼任台北醫學大學助理教授，形象清新， 希望他返鄉參政。

據了解，溫世政就讀炎峰國小、草屯國中，均獲全校第一名，甄選錄取台中一中數理資優班，考取台北醫學大學牙醫系，不只是國考牙醫榜首，還在台灣大學牙醫學院臨床牙科研究所快得碩士學位，他在新北市執業，兼任台北醫學大學助理教授，目前是新北市牙醫公會理事長，逐步成為台灣植牙領域權威之一。

南投地方綠營人士指出，溫世政雖然是空降，不過他出身縣內最大票倉草屯鎮，有地緣優勢，加上形象清新，因此對這位出外打拚的草屯囡仔寄予厚望。最終結果仍待選對會決議。

