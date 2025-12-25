綠營南投縣長人選生變？林靜儀疑遭排除 新人選浮上檯面

林靜儀被點名是民進黨南投縣長參選人，如今生變。（本報資料照）

國民黨籍南投縣長許淑華尋求連任，民進黨至今尚未提出具挑戰性的對手人選，原本被點名可能投入南投縣長選舉的衛福部次長林靜儀，傳出人選生變，引發關注。

2026民進黨南投縣長參選人以林靜儀呼聲最高，立委羅美玲也傳是可能人選，25日傳出兩人均被排除名單之外，可能人選是一名與林靜儀同樣在北部，但出身草屯的醫師接棒投入選戰。

據傳，該人選出生並成長於草屯，青少年時期以前均在南投縣生活與求學，外界形容其形象清新，且對家鄉建設有其想法，希望能為南投選戰帶來不同氣象。對此，民進黨南投縣黨部表示，縣市長人選仍由中央選對會統一規畫，目前仍在協調階段。

