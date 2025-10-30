綠營南部選民越來越不爽？媒體人斷言將分裂

▲外交部長林佳龍、綠委王義川陸續表態力挺同屬正國會的綠委林岱樺參選高雄市長。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺有意角逐高雄市長，卻因疑涉貪汙遭起訴，不過，同屬正國會派系的外交部長林佳龍、綠委王義川昨（30）日陸續表態力挺，後續發展引外界高度關注。對此，媒體人謝寒冰昨指出，台南、高雄目前氛圍對總統賴清德越來越不爽，綠營內部民調恐也發現藍委柯志恩有追上，甚或超越，林佳龍恐怕已看出了賴清德2026尷尬的態勢。

謝寒冰昨在直播上提到，現在正國會也看得出來，賴清德處於一個很尷尬的局面，因為高雄跟台南是不能鬆掉的地方，必須要保住。只要掉一個，賴清德的黨主席位置就難保了。

謝寒冰質疑，可是以現在這種尷尬的狀況，如果賴清德在高雄硬推賴瑞隆出線，一定選得上嗎？其實很難講。現在賴瑞隆的危機意識也很強，看最近賴瑞隆也好、邱議瑩也好，一直追著柯志恩打，為什麼？相信綠營私底下一定有做民調，柯志恩已經追上來，甚至搞不好領先他們了。

謝寒冰直言，所以綠營參選人壓力很大、很緊張，不然連柯志恩掛個看板，賴瑞隆都有意見，扯一大堆有的沒的，還硬扯說柯志恩用黃色當主視覺，就跟黃色小鴨的政績一樣，根本鬼扯到極點。

謝寒冰指出，本來林岱樺的民調最強，但現在慢慢好像不是了，林岱樺的民調恐怕開始在掉，可是如果搞成這樣，要知道林岱樺那些支持者是很死忠的，到最後搞不好變成民進黨內部呈現分裂的狀態。

謝寒冰說，台南也是一樣，如果賴清德要硬幹，硬把林俊憲搞上去的話？民眾黨周榆修就說，現在很多台南的綠營支持者都在傳：「賴清德支持誰，我就反對誰！」所以南部有一種氛圍，就是對賴清德愈來愈不爽。

謝寒冰強調，所以林佳龍是不是看到了這個態勢？因為只要掉一個，賴清德的黨主席就沒了。

