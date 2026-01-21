綠營南部3縣市長初選一錘定音 民進黨提名蔡易餘選嘉縣、陳亭妃戰南市、賴瑞隆選高市

（圖／翻攝自民主進步黨YouTube直播）





民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，日前完成並出爐嘉義縣長、台南市長、高雄市長候選人，並於今（21）日召開縣市長提名記者會，正式提名嘉義縣長候選人蔡易餘、台南市長候選人陳亭妃及高雄市長候選人賴瑞隆，並由嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁親自到場，推薦接棒人選。民進黨主席賴清德表示，3位候選人長期深耕地方、問政表現傑出，深獲鄉親肯定，且在各自縣市皆曾拿下最高票，是最能無縫接軌、延續地方建設、帶領縣市持續前進的人選。

賴清德指出，此次提名由3位現任縣市首長親自出面推薦，充分展現民進黨的民主機制與團結精神，也象徵地方治理經驗與責任的傳承。他強調，三位候選人皆已提出清楚完整的縣市發展藍圖，民進黨有信心在地方與中央密切合作下，持續推動台灣穩健向前。

翁章梁表示，蔡易餘長期深耕基層，無論平日服務或面對天災，始終站在第一線為嘉義打拚。嘉義正處於關鍵轉型期，未來十年將是「黃金十年」，蔡易餘是最能承接縣政、帶領嘉義持續進步的人選，期盼縣民全力支持。

蔡易餘表示，獲得提名不只是榮耀，更是責任的開始。他指出，嘉義將以農業為根本、工業為動能、科技為引擎，並以觀光再加分，全面推動產業升級與地方建設。同時，他也將延續翁章梁縣長的施政基礎，接力轉型、再加速度，強化縣府與鄉鎮市合作，加速落實對人民的承諾。

黃偉哲表示，民進黨透過初選機制，選出最適合地方發展的候選人，這正是民主政治的核心價值。陳亭妃將承接歷任市長累積的施政基礎，成為台南首位女市長，帶領台南持續成長，邁向新的城市高峰。

陳亭妃表示，感謝賴清德總統與歷任市長為台南奠定的基礎，也將延續黃偉哲市長的施政精神，進一步擴大支持力量。她感謝從政27年來市民一路相伴與支持，未來將延續民進黨執政的建設成果，讓市政更貼近民意、讓人民更有感，為台南開創新局。

陳其邁指出，南台灣正站在產業與城市轉型的關鍵節點，高雄、嘉義、台南共同構成引領台灣前進的重要科技廊帶。他強調，賴瑞隆歷練完整、最了解高雄，是能延續城市轉型成果、擦亮民進黨執政招牌的最佳人選。

賴瑞隆表示，身為基層勞工之子，感謝市民給予機會，得以回饋深愛的城市。他將以謙卑、專業、市政優先為核心，團結所有希望高雄更好的力量，推動城市持續進步；未來也將承接歷任市長的施政成果，讓高雄朝向山海河港共好、老青幼共榮、百業興盛、市民引以為傲的國際幸福城市邁進。

