綠營台北市選將拍板？鄭麗君傳推薦黨內「這2人」 王世堅震撼發聲了

面對年底的九合一大選，民進黨近期積極布局，首都台北市格外受到關注，而台美關稅談判成績斐然，行政院副院長鄭麗君參選呼聲相當高，被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。鄭麗君昨（20）日也親自回應該傳聞，「這是個考古題了，過去我的回答都算數」，甚至傳出她還「反推薦」黨內2人選。對此，綠委王世堅今（21）日回應，鄭確實是民進黨所有人才當中最強的。

根據《信傳媒》報導，鄭麗君出席今（2026）年初出席夜宴，被問及王世堅屢次推薦她選台北市長時，她坦言跟對方並沒有很熟，不知道為何一直被推薦。她也認為，該議題已經是「考古題」，不過現階段的任務聚焦在台美經貿、氣候變遷等，無意參選。

鄭麗君更笑說，既然大家都推薦她，那她也要「反過來」推薦回去，人選正黨內同志王世堅跟吳思瑤。她更大讚後者認真、專業、負責，且對台北市極為熟悉，能將城市改造為國際級摩登大都會。

對此，王世堅表示，鄭麗君一定是「禮貌性回復」，先前也一再推薦對方，在自己所推崇的6、7位人選當中，她確確實實是最適合、最前段班的，各方面資歷及這2年來在行政院的歷練，都做得非常完整。

談及對美關稅談判獲得空前勝利，王世堅指出，這剛好就是種契機，可以讓跟美方談判、接觸的喜氣，可帶動台北市是22縣市「領頭羊」的氣勢。因此，他強調，鄭麗君是最適合的，對方學養俱佳、才德兼備，相信她是民進黨所有人才當中，最前段班、最強的。

「選舉應該讓最強的出來才有道理」，王世堅說，自己一再推崇、也正式向黨推薦鄭麗君，希望她從美國返台後，休息幾天深思熟慮之後，擔綱2026首都市長的重責大任，由她出來，就可帶領黨內22縣市長提名人，這是最好的選擇。

至於總統兼黨主席賴清德是否有徵詢過鄭麗君？王世堅坦言「我不曉得」，不過相信賴清德一定有聽進各種推薦的聲音，對方行事作風也是「做得比說得多」，不會要做什麼還事先預告，應該會默默進行才對，「這也是對的，先私下洽商、徵詢、勸進，這些動作賴主席一定一馬當先」。

外界也相當關心人選出爐時間，王世堅回應，他本來以為農曆年前會底定，選對會非常緊鑼密鼓在作業，「我一直以為是這樣，抱歉」，像今天中執會討論的是各縣市議員提名人數，都要尊重各地方黨部、基層的看法。

