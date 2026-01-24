綠營台北市長人選呼之欲出？新潮流大老：大家心裡有數
民進黨台北市長人選遲遲未出爐，行政院副院長鄭麗君在關稅談判後被多次點名，儘管本人多次否認參選意願，但由鄭麗君出馬角逐台北市長的聲浪持續高漲。前立委段宜康今（24）日出席活動時表示，這位候選人目前有更重要的任務必須完成，希望「這個候選人」能答應參選，當媒體追問是否為鄭麗君時，段宜康回應「大家心裡有數」。
民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯競選辦公室24日上午舉行開幕活動，段宜康、綠委吳思瑤、議員許淑華、簡舒培等人到場站台。段宜康在接受媒體詢問台北市母雞人選時指出，對地方選舉選戰而言，特別是台北市，市長候選人的人選攸關議會席次消長，站在所有民進黨候選人的立場來看，只要台北市長候選人夠強，不僅議會能爭取更多席次，對全台灣縣市長選舉氣勢也相當重要，因此期待有最強候選人出線。
段宜康進一步呼籲，拜託大家不要急，這個候選人現在可能有更重要任務必須完成，請大家耐心期待、共同祈禱，希望「這個候選人」能答應參選首都市長。面對媒體追問是否為鄭麗君，段宜康僅表示，大家心裡有數。
吳思瑤則在現場回應，段宜康委員剛剛已經說過了，民進黨在首都一定要派出最強棒，再給一點時間，大家心有所屬、萬眾期待的人選都非常清楚。她強調，在場選舉不只要帶動台北市議員席次，首都選舉在台灣政治非常重要，希望回到政策論述、市政願景甚至結合國家發展。
吳思瑤提到，台北已經26年市政讓大家搖頭，需要改變新氣象，讓不同政治思維帶入市政，這場選舉不只要在選票上獲得好成果，政策產出跟論述上，首都絕對不能偏廢。她表示，就這個角度切入，最好人選就是能有政策能量、中央視野更能帶入國際更高格局新思維，這個好人選相信大家想的跟她一樣。吳思瑤強調，希望台北市能夠翻轉，在治理思維、國際視野、政策論述上都能夠有新氣象。
