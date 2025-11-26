綠營台北市長人選民調穩居冠！王世堅指民調非唯一參考 力薦「才貌雙全」的鄭麗君參選

針對吳怡農今天（26日）公布的民調結果，民進黨立委王世堅回應，民調不是提名的唯一參考。（資料照片／李智為攝）

欲爭取民進黨內提名參選2026年台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天（26日）舉行記者會公布黨內互比民調，民進黨立委王世堅穩居第一名，第二名則是吳怡農。對此，王世堅受訪時回應，民進黨不是根據民調作為提名唯一參考，還要看黨內的選對小組以及主席根據各種不同狀況判斷。至於推薦誰參選，王世堅表示，自己最推薦行政院副院長鄭麗君，並大讚她學養俱佳、才貌雙全，能力也強。

吳怡農今天公布民進黨5位潛在台北市長參選人互比式民調，包括他及王世堅、鄭麗君、民進黨立委沈伯洋、民進黨前秘書長林右昌。

該民調顯示，在「綠營支持者」中，王世堅支持度達22.7％，領先吳怡農的20.3％，沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度則分別為 16.9%、 9.9%、5.1％。

而在不分黨派支持度方面，王世堅33%穩居第一名寶座，第二名為吳怡農11.3%，後依序是沈伯洋8.6%、鄭麗君5.9%、林右昌2.8%。

針對民調結果居冠，王世堅今天在立法院受訪表示，現在民調很多，他只看到兩份，大概都是差不多的結果，但民進黨不是根據民調作為提名唯一參考，民調只是參考方式之一，還要看看黨內的選對小組以及主席根據各種不同狀況判斷。

至於昨上節目與主持人打賭，若獲民進黨徵召參選台北市長，將發送100份雞排；若民進黨未徵召，則由節目主持人發送100份雞排。王世堅表示，自己當下沒想那麼多，節目上推薦2位很優秀青年，所以在此情況下，是主持人臨時提起的。

面對媒體追問推薦誰選台北市長？王世堅說，很多人都比他適任，自己最推薦的是鄭麗君。他大讚鄭麗君學養俱佳、才貌雙全，1年多以來在中常會中，常有政務交辦給她，都使命必達，她也常提供很好判斷給中常委與主席賴清德參考。

王世堅接著說，鄭麗君不但能力強，還懂得如何溝通與說明政策，像這次關稅議題，自己曾兩度到行政院聽她說明，內容詳盡完整，不會因為外界誤解或輿論壓力，而將不該公開的、或仍在談判中的外交機密一股腦地說出來，因此他認為鄭麗君是一個非常好的國之棟梁。



