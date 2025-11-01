綠營台北市長人選竄出大黑馬！？周玉蔻點名「梁文傑」
民進黨2026台北市長提名人選，被點名的包括立委吳思瑤、王世堅、沈伯洋、台北市議員苗博雅、前基隆市長林右昌、前立委高嘉瑜、壯闊台灣創辦人吳怡農等，資深媒體人周玉蔻今（1）日再點名陸委會副主委梁文傑。
周玉蔻臉書1日發文：「在很多人推薦的台北巿長綠營的候選人名單中，終於看到一個亮點：梁 、文、傑。」另外周玉蔻在留言中表示：「吳怡農勇氣可嘉，一些酸他的人很不公平。」
發文下方留言反應兩極，贊同民進黨提名梁文傑的網友表示：「辯才無礙，比較會反擊對方的嘴炮，不要再找沙包來讓對手爆打」、「民進黨沒有勇氣啦，推梁文傑就太帥了」、「唯一支持梁文傑」、「機智幽默」、「好棋」。
反對民進黨提名梁文傑的網友則表示：「推他就不用選了 亮點？！」、「酒店王子啊」、「太棒了！以後台北公務員白天北市政府，夜晚北市家家酒廊見」、「只有梁市長能讓酒店再次偉大！」、「我比較愛吳怡農」、「恰吉才對天龍人的胃口」，有網友直言：「不要，我還是覺得王世堅、高嘉瑜比較適合台北人」，周玉蔻特地回覆罵：「滾」。
